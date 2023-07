Suellen Gervásio vai parar no hospital e culpa Vitão: “Pressão foi a 17”

A modelo fez uma live em seu Instagram oficial e usou o espaço para desabafar sobre a sua gravidez

Nós já entendemos que a gravidez de Suelen Gervásio é problemática e que tudo isso tem relação com o pai da criança, Vitão. A mãe da filha do cantor usou suas redes sociais para desabafar sobre a gravidez, dizendo que teve que ir para o hospital após sua pressão chegar a 17. Suellen ainda conta que o fato acontece pelo estresse que ela enfrenta na relação com o cantor.

“Vou culpar o Vitão, sim, por cada estresse que passei na gravidez. Foi horrível para mim. A pressão foi a 17, parei no hospital duas vezes para tomar remédio na veia quando ele disse que era o pai. Pai de merda. Perdi muitos trabalhos devido a uma exposição desnecessária que fizeram. Foi horrível, mas não falta nada para a minha filha, graças a mim”, relatou.

Ela ainda fala sobre sue irmão, Zulu: “Sou distante porque quero ficar distante dele! Não falo com ele porque não quero e não faço questão. O sonho dele é eu mandar uma mensagem para ele e falar que estou precisando dele, mas não me submeto a esse tipo de coisa”, finalizou.