Stray Kids no Rock in Rio 2026: K-pop estreia como headliner e promete o dia mais explosivo da Cidade do Rock

Preparem as perucas, meus amores, porque o Rock in Rio 2026 acaba de entrar para a história mundial da música e não sou eu que estou dizendo, é o estrondo global que já começou antes mesmo do primeiro acorde.

Stray Kids, o fenômeno do K-pop que arrasta milhões de fãs mundo afora, foi confirmado como headliner do Palco Mundo no dia 11 de setembro, inaugurando oficialmente a era do K-pop no maior festival do planeta. Sim, bebê, é sobre impacto cultural, é sobre barulho, é sobre a internet implodindo em 3, 2, 1…

Um novo capítulo brilhante, cintilante e coreografado está sendo escrito no Rock in Rio. O K-pop, gênero que tomou o mundo de assalto nos últimos anos, chega ao festival pela porta da frente, de salto 15 e com luz própria. E não é qualquer atração: Stray Kids, formado por Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, HAN, Felix, Seungmin e I.N, é simplesmente um dos maiores grupos coreanos da atualidade, com força digital, fandom gigantesco e um carisma que faria o Cristo Redentor dar piscadinha.

o maior festival de música e entretenimento do mundo fará a estreia do K-pop em seu line-up. (Foto: divulgação)

O crescimento do K-pop é tão impressionante que as reproduções no Spotify dispararam 300% desde 2018. O Brasil, por sua vez, virou território fundamental para o gênero e o anúncio no Rock in Rio confirma o óbvio ululante: o país virou palco sagrado desse movimento global.

E o Stray Kids? Ah, meu amor… eles chegam como o primeiro ato de K-pop a pisar no Palco Mundo na história do festival. É a consagração definitiva.

O público, ou melhor, o fandom STAY, já está em combustão. Pesquisas, redes sociais, fóruns, fanbases: tudo pegou fogo com o anúncio. E por um motivo simples: eles entregam TUDO. Performance cinematográfica, vocais milimétricos, danças que desobedecem a gravidade, estética futurista, narrativa pop… e claro: um impacto que atravessa continentes.

O fenômeno internacional Stray Kids, que arrasta milhões de admiradores por onde passa, é justamente o primeiro grupo do gênero a se apresentar na Cidade do Rock. (Foto: divulgação)

Nos últimos anos, a Stray Kids World Tour: dominATE varreu o planeta com 56 shows e 175 mil fãs apenas nas três passagens pelo Brasil. É número que botaria muito político pra chorar. Além disso, suas músicas já cruzaram fronteiras culturais, de “Come Play” entrando em Arcane (Netflix) até “SLASH” na trilha de Deadpool & Wolverine.

E o álbum ROH (2024)? O maior da história do K-pop com certificações de Ouro da RIAA. Recorde é o sobrenome deles.

A organização do Rock in Rio apresenta um novo conceito visual: pela primeira vez, toda a estrutura frontal do palco Mundo será revestida por painéis de LED de altíssima definição. (Foto: divulgação)

Como se não bastasse o furacão do K-pop, o Rock in Rio entrega também uma cenografia inédita para o Palco Mundo. Painéis gigantes de LED, resolução absurda, altura inimaginável, som que levanta defunto: tudo para que as apresentações fiquem ainda mais cinematográficas. É a Cidade do Rock virando um set de blockbuster.

Não é só música: é dinheiro girando, é turismo pulsando, é a cidade fervendo. Em 2024, o festival injetou R$ 2,9 bilhões na economia do Rio e 2026 promete ainda mais. Quem comprar Rock in Rio Card terá acesso ao programa Viva o Rio, com descontos exclusivos em hotéis e atrações turísticas. É o festival que vira praticamente um vale-viagem de luxo.

Em apresentação única no Brasil, Elton John sobe ao Palco Mundo no dia 07 de setembro. (Foto: divulgação)

E ainda tem Elton John como primeiro headliner confirmado. Sim, meus amores: Sir Elton John volta ao festival depois de quase uma década. É respeito, é tradição, é classe. O reencontro com o público brasileiro tem tudo para ser um dos momentos mais emocionantes de 2026.

Com Stray Kids estreando no Palco Mundo, um Elton John triunfal e a Cidade do Rock mais futurista do que nunca, o Rock in Rio 2026 não está vindo, está DESCENDO DO CÉU em alta voltagem. E eu estarei lá, meu amor, porque onde tem espetáculo, história e gritaria internacional, a gente está na primeira fila.