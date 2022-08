Spoiler ‘De Férias com Ex’: Mirella diz ter “causado” demais

Edição promete oferecer muita confusão e gritaria

Se tem uma coisa que meus fãs de reality querem, é que essa temporada de ‘De Férias com Ex’ saia logo, para poderem aproveitar todo o kikiki que o reality oferece. Mc Mirella já disse que causou demais na casa e pelo que Lipe anda postando nos stories, podemos esperar tudo que a gente ama.

Para quem não sabe, as gravações da nova temporada foram finalizadas e os participantes puderam deixar o público com gostinho de quero mais, ao comentar sobre tudo que aconteceu na casa nos últimos dias.

“Gente, voltei, estavam com saudade? Me contem tudo, causei demais, mano. To muito feliz, sério”, escreveu Mirella no Twitter.

Lipe ainda postou stories ao lado de Lumena “autorizando a [email protected]”. Eita!