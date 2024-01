“Sou blogueira e puta”, afirma a Lays Peace

Revoltada com a inconveniência das pessoas, a acompanhante de luxo revela quando cobra de seus clientes.

Gentee, eu estou chocada! Recentemente a influenciadora Lays Peace utilizou as suas redes sociais para fazer um desabafo, de uma forma beeem direta. Cansada das pessoas lhe perguntarem sobre a sua profissão, que também é ser acompanhante de luxo, e sobre o valor que ela cobre em seus programas, ela publicou alguns stories falando abertamente sobre o assunto.

“Eu sou blogueira e puta!”, afirmou a influenciadora, que logo em seguida revelou quanto os seus clientes lhe pagam: “Eu cobri 20, 30 mil…. O povo paga amor!”.

Continuando, com um tom de voz um pouco mais alterado, a influenciadora afirma que não tem vergonha de responder as perguntas inconvenientes que as pessoas lhe fazem e exemplifica mostrando um boy que gastou cerca de 60 mil reais com ela na loja da Gucci.

“O povo faz umas perguntas inconvenientes, mas eu sou muito de boa e tiro de letra na hora de responder, não tenho vergonha de responder. Paga mesmo! Paga 20, 30, 50, 100 (mil), não importa, paga! Quem não quer acreditar, problema. Olha a vida que eu vivo, olha o meu bofe aqui. Esse aqui foi na loja da Gucci comigo e gastou 60 mil. Cê acha que não vai pagar? Claro que paga!”, finalizou a loira.