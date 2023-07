Sônia Abrão se revolta com comentários sobre polêmica com Patrícia Poeta

A apresentadora soltou o verbo no seu programa diário na RedeTV! e não deitou para as polêmicas e boatos que saíram a respeito do embate na justiça entre as duas

Ela não foge da raia, Sônia Abrão usou o seu programa para esclarecer os boatos de que teria pedido para adiantar o processo que a apresentadora do ‘Encontro’ moveu contra ela por causa dos comentários de Abrão. A apresentadora chegou a dizer que não é mulher de ficar calada. Incomodado com os boatos, ela disse que a notícia do adiantamento não procede. “Conta outra. Eu jamais faria esse tipo de coisa. Eu não sou mulher de fugir da raia, não sou mulher que possa ser calada de alguma coisa”, iniciou ela. “Eu estou para o que der e vier, e sou uma mulher do lado da lei. Eu sou muito prática: todo mundo tem direito de processar, faz parte da liberdade de se sentir atingido ou não. Na nossa área de trabalho é mais comum ainda, porque a gente vive emitindo opinião que pode agradar ou não. Que cumpra-se a lei, eu estou do lado da Justiça”, disse. Ela ainda finalizou: “Se esse é o preço da liberdade de se expressar, eu estou disposta a pagar realmente, ou seja, enfrentar o processo. Pra mim isso não é nada demais, porque tenho um excelente advogado“, contou ela.