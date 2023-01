Sonia Abrão perde a paciência e ataca Patrícia Poeta: “Faltou sensibilidade. Merece geladeira”

Apresentadora do ‘A Tarde é Sua’ soltou os cachorros após as perguntas invasivas de Patrícia para Pedro Scooby

Se tem uma coisa que deu o que falar foram as perguntas invasivas de Patrícia Poeta para Pedro Scooby no ‘Encontro’. Sônia Abrão percebeu tudo, com o bom faro de uma jornalista e não deixou de sabatinar o comportamento de Patrícia no ‘A Tarde é Sua’, dizendo que a apresentadora merece geladeira.

“Ele foi ao Encontro com Patrícia Poeta, vocês estão acompanhando todo o nascimento dramático da filhinha dele. Desde o primeiro momento que a filha nasceu com um problema, tanto que passou por uma cirurgia e dois procedimentos. Agora, Patrícia é uma coisa, como jornalista temos o dever de epergunta trf mas temos limite, a sensibilidade do profissional tem que estar em dia, tem que estar focado, não tem pergunta que valha a pena você cutucar uma ferida, não é um trabalho jornalístico é um trabalho humano, está indo para o lixo”, iniciou Sônia.

A apresentadora ainda continuou: “Ele desde o primeiro dia foi transparente com o público, e sem dizer o que a Aurora teve, qual o motivo para nascer e ir para a mesa de cirurgia, ele não quer falar, e ela insistiu quatro vezes, faça-me um favor, nas respostas dele já estava explícito e ela cutucou de novo”, disparou.

“Ficou constrangedor até para gente assistindo, somos jornalistas mas tem que estar atento até que ponto isso não vai ser um tremendo desrespeito, faltou sensibilidade, se trata de filho, não tem nada que doa mais. Você precisa estar fria para pegar uma realidade dessa, merece uma geladeira”, finalizou.