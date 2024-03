Sonia Abrão opina sobre desabafo de Wanessa Camargo: “Fica na sua”

Sonia Abrão deu sua opinião sincera diante do desabafo de Wanessa Camargo em suas redes sociais, vale lembrar que ela apagou de seu Instagram o pedido de desculpas que tinha feito a Davi, do BBB 24. Wanessa publicou uma indireta em relação aos últimos acontecimentos do programa com a briga de Davi e Bin Laden.

“E Wanessa Camargo tentando surfar na onda da possível expulsão de Davi e Bin [MC Bin Laden]? Ah, fica quietinha, fica calada, eu acho que é bem melhor. Fica curtindo seu cancelamento e deixa a gente em paz. A sua história já foi concluída e a gente sabe como foi concluída, então fica na sua”, disse a apresentadora.

No momento em questão, Sonia estava se referindo ao último desabafo que Wanessa publicou nas redes sociais.”Nunca duvide do seu coração e de quem você é. Não importa o que digam, apenas você e Deus sabem a verdade sobre você. Por pensar muitas vezes na dor do outro, esquecemos de nos acolher e somos levados a acreditar naquilo que não somos”, iniciou a cantora em seu Instagram.

“Nunca seremos perfeitos, e que bom, pois até nosso último suspiro chegar, teremos a chance de aprender e evoluir. Somos todos, todos filhos do mesmo pai, e ninguém é melhor ou mais amado. Que possamos aprender todos os dias, que possamos acolher, que possamos respeitar e amar. Onde tiver dor, que possamos trazer a cura. Volto pra mim e sei quem sou. Nunca duvide de quem és”, escreveu a cantora.