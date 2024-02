Sonia Abrão faz crítica para Isabelle no BBB 24: “Muito feio esse jogo da Cunhã”

Sonia Abrão estava com a língua igual chicote no seu programa de ontem (27). A apresentadora soltou o verbo diante da postura de Isabelle dentro do jogo com Davi e disse que está de saco cheio do jogo que ela está fazendo dentro da casa.

“Quero deixar para vocês que eu estou fechada com o Davi, sim. Para mim, chega de Cunhã”, disse ela. E completou: “Eu só posso adiantar que eu estou achando muito, mas muito feio esse jogo da Cunhã para cima do Davi, que era o que a gente achava que era uma grande amizade. Eu não estou achando mais não tá, porque a Cunhã que foi com o Davi para paredão era um, a que voltou com o Davi é outra, completamente diferente”.

Por fim, Sonia disse: “Ela mudou o jogo e ela está fazendo uma coisa que realmente não dá para encarar. No meu entender, não dá para encarar, ela se faz de vítima e deixa ele num papel muito ruim, que, na verdade, não é o dele”.