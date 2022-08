Sônia Abrão está internada para tratar pneumonia bacteriana

O diretor do programa da apresentadora, Elias de Souza, foi visitá-la

Socorrooo! Minha gente, eu não sabia que minha amiguíssima estava internada para tratar uma pneumonia bacteriana. Sônia Abrão compartilhou a notícia com seus seguidores no Instagram, ao lado do diretor do programa ‘A Tarde é Sua’. A apresentadora ainda escreveu que os médicos acreditam que ela contraiu a bactéria juntamente com a Covid-19.

“É isso, pessoal, desde ontem estou internada pra tratar pneumonia bacteriana! Hoje, o diretor, Elias, já recuperadíssimo da Covid, veio me visitar! O que aconteceu foi o seguinte: meu pneumologista acredita que contraí a bactéria juntamente com a Covid. Como fui medicada com antibióticos na Covid, a pneumonia não se desenvolveu, tanto que fiz tomografia do tórax e os pulmões estavam limpíssimos”, iniciou a loira.

Sônia ainda escreve que venceu a Covid em 1 semana e com a guarda abaixada a pneumonia tomou o espaço. “Graças a Deus, tá ainda no começo, poderia tratar em casa – como foi com a Covid – mas como são necessárias doses altas de corticóide, que me provocam crises de arritmia, preciso ficar no hospital pra ser monitorada e evitar que isso aconteça! Vou avisando vocês do que for rolando, tá? Só não esqueçam que ainda estamos na temporada de vírus e bactérias que provocam doenças respiratórias, que vão além da Covid”, esclareceu.