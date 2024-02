“Só quero que venha com saúde”, dispara Virgínia

Virgínia Fonseca contou detalhes sobre o seu chá de revelação do seu terceiro filho com Zé Felipe. A influenciadora contou que não se importa com o sexo do bebê desde que venha com saúde. Ela ainda diz que a festa do bebê será mais intimista.

Virgínia ainda conta que os seus amigos se dividem na opinião sobre o sexo do bebê, mas ela não se importa com isso. “Não acho que é nada, só quero que venha com saúde”, disse.

Ela ainda conta que a festa dessa vez será mais intimista e apenas para os mais próximos da família.