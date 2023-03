“Sinto muito por ela, de verdade, mas não roubei marido de ninguém”, dispara Maira Cardi

Em meio a polêmica sobre o seu novo namorado, Thiago Nigro, a coach soltou o verbo nas redes sociais

Depois que Maira Cardi mostrou seu novo namorado na web, o Primo Rico, o alvoroço foi grande, principalmente pelo bafafá de uma possível traição envolvendo Thiago Nigro e Camila Ferreira. Maira não ficou calada e soltou o verbo nas redes sociais, mostrando que é uma mulher de respeito.

“Afe, eu jamais namoraria um homem que começou comigo traindo a ex, jamais! Acho ele um ex foda se algum ex tivesse feito por mim metade da metado do que ele fez e faz por ela eu seria eternamente grata”, disse ela.

A musa ainda diz que os dois tiveram uma história linda e que acabou de forma triste. “Quanto a mim, eu não faria isso nem com ela nem comigo, respeito e entendo a dor dela, é muito doido a dor de uma separação e queremos culpar o mundo por não ter dados certo. Eu não tenho nada com isso, sinto muito por ela de verdade, mas não roubei marido de ninguém”, finalizou.