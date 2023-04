Simony retoma tratamento de câncer: “Um dia de cada vez”

Médico responsável pelo quadro da cantora disse que ainda há pontos de atividade da doença e por isso o tratamento continua

Simony segue sendo um exemplo para as mulheres com câncer. A nossa musa vai retomar o tratamento da doença após o seu médico descobrir pontos de atividade, vale lembrar que ela enfrentou um câncer no intestino no ano passado. Apesar de tudo, ela tranquiliza os fãs e diz que sempre será transparente diante do seu estado de saúde e do seu tratamento.

“Sempre fui e serei super transparente com vocês, as orações, o amor, a fé é isso que quero de todos vocês sempre. Amanhã venho aqui falar com vocês. Me preparando pra mais essa luta. Gratidão, Dr. Fernando Maluf e toda a equipe. Um dia de cada vez”, escreveu.

Fernando Maluf, médico da cantora, ainda fala sobre os próximos passos do tratamento. “Ainda tem pontos de atividades da doença e que vai requerer que a gente retorne o tratamento. A Simony está animada, positiva, ela é uma pessoa inspiradora. A gente está confiante que esse tratamento irá gerar uma ótima resposta”, afirmou.