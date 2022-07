Simaria para de seguir Simone no Instagram

Vários outros “amigos” fizeram parte da lista de unfollow da cantora

Vamos começar nossa manhã com um kikiki que bombou no meu celular de várias amigas minhas querendo saber o que rolou com Simaria? A cantora parou de seguir vários perfis de “amigos” e não deixou a irmã de fora, sobrando unfollow até para Simone.

A gente já vinha notando que Simaria não estava como antes e sempre que surgia em algum lugar público, fazia questão de alfinetar a irmão ou jogar alguma bomba sobre a relação das duas.

Para quem não acompanhou, tudo começou com o “grito de liberdade” no ‘Programa do Ratinho’, quando as duas tiveram um brigão feio e enquanto Simone dizia que estava tentando proteger Simaria e poupar sua voz, a irmã dizia que ela queria mandar na relação das suas, e que sempre se posicionou assim.

Pensa que acabou? Jamais! Porque Virgínia, Zé Felipe, Álvaro, Carlinhos Maia, Lucas Guedez, Wesley Safadão e Lucas Guimarães já não fazem parte dos seguidos pela cantora. Receba!