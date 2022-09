Simone agradece apoio de Gusttavo Lima: “É muito bom estar com pessoas que torcem por nós”

Cantora recebeu o carinho do cantor depois de fazer seu primeiro show solo no ‘Aviões Fantasy’

Simone não cansa de ser uma mulher cheia de empatia e não deixa de agradecer por cada homenagem que carinho que recebe dos sertanejos. Esse final de semana a musa recebeu o carinho de Gusttavo Lima ao subir pela primeira vez no palco do Aviões Fantasy depois de anunciar a carreira solo. Simone não deixou de ir até os stories e agradecer ao carinho do cantor.

“Passar aqui também para mandar um beijo muito especial ao meu amigo Gusttavo Lima. Obrigada pelas palavras, pelo carinho. É muito bom estar com pessoas que torcem por nós, que acreditam em nosso trabalho, e você é um deles”, disse Simone.

O sertanejo segue em paz com as declarações de carinho entre os cantores, sabemos que n ao é fácil tudo que as coleguinhas passaram.