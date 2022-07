Beijão e namoro assumido: Silvia Abravanel está com Gustavo Moura

Apresentadora do SBT não deixa de negar que está vivendo um novo amor com o cantor

Discreta ou nem tanto? Silvia Abravanel deixou a vida íntima sair do anonimato e assumiu o namoro com o cantor Gustavo Moura, da dupla sertaneja com Rafael. Na madrugada desta sexta (15), os dois apareceram aos beijos nas gravações do DVD Cabaré, de Leonardo, Bruno e Marrone. Silvinha não perde tempo na hora que o assunto é a felicidade a dois.

O DVD foi gravado em São Paulo e o último namoro de Silvia, que mantém sua vida íntima a sete chaves, foi com o policial Marcos Vinicius de Oliveira, em 2020. A filha de Sisi não revelou o motivo do término entre os dois, mas sabemos que eles passaram a pandemia juntinhos.

Eu torço pela felicidade de Silvia, que sempre se mostrou ser mais razão do que emoção, é a sensação que temos daqui. Jpa quero um cafezinho na minha cobertura para colocar as fofocas em dia, Silvia.