Silêncio constrangedor! Bia do Brás roda e não responde sobre criação de um personagem para o BBB

Ed Gama e Thais Fersoza conversaram com Bia do Brás após sua saída do reality e podem ter deixado a ex-feirante em maus lençóis ao questionar sobre a criação de um personagem. Alguns internautas já tinham falado que ela poderia ter criado um personagem para se manter na casa e o silêncio pairou no ar.

“Essa fanfic rodou aqui fora e a galera foi atrás de suas redes sociais, achando vídeos antigos sobre a maquiagem e o comportamento, questionando se fosse um personagem”, disse Ed Motta.

Bia respondeu: “Mas minhas redes sociais tinha tudo que deixei? Tinha foto minha na barraca… Gente… Ai gente (silêncio). Chocada! Eu tinha uma rede pequena e custei conseguir, pessoal até dizia que minhas redes sociais não saiam do lugar”, argumentou ela.