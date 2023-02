Sikêra Jr. recebe alta do hospital

Apresentador estava há quase duas semanas na UTI após ser diagnosticado com uma otite bacteriana severa

Eu contei para vocês que o jornalista Sikêra Jr. tinha sido internado por causa de uma bactéria severa. Acontece que após quase duas semanas internado na UTI o apresentador recebeu alta. De acordo com Léo Dias, o apresentador esteve internado em um hospital em Manaus.

A notícia da alta veio por meio de sua esposa, Laura Peixoto, em uma publicação no Instagram.

“Por conta da descida do avião, aquela coisa toda que todo mundo já conhece, que muita gente fica com dor de ouvido, ele ficou com essa dor de ouvido e aí passou um tempo ele achou que ia melhorar e não melhorou”, explicou Laura.