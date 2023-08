“Sigo aqui lutando”, dispara Preta Gil após cirurgia

A cantora apareceu em suas redes sociais para deixar os fãs e amigos mais tranquilos quanto ao seu estado de saúde após a cirurgia de retirada de câncer de intestino

Preta Gil deixou todos os seus fãs e amigos aflitos diante da sua cirurgia para remoção do câncer no intestino. A cantora usou suas redes sociais para contar que segue lutando e mostrar que está bem depois do procedimento.

“Oi, meus amores, estou aqui me recuperando de uma cirurgia extensa e complexa de mais de 14 horas, onde foi realizada a retirada do tumor, como também foi necessário fazer uma histerectomia total abdominal. Estou sendo bem cuidada pelos médicos”, escreveu Preta, que também agradeceu aos médicos.

Ela ainda completa: “Agora é um dia de cada vez!!! Hoje já consegui sentar e sigo aqui lutando. Já Deus tudo certo!!!”, concluiu.