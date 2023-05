Sidney Magal é internado às pressas, mas tranquiliza os fãs: “Não era nada grave”

O cantor, que tem pressão alta, foi hospitalizado após ter um aumento fora do normal em sua pressão arterial, durante a apresentação.

Amores, nesta quinta-feira (25), o cantor Sidney Magal preocupou os seus fãs, principalmente os que estavam em seu show no Sesi de São José dos Campos (SP). Isso porque, durante a apresentação, o cantor teve um contratempo e teve que ser internado às pressas, devido a um aumento em sua pressão arterial.

Com o quadro clínico estável, nesta sexta-feira (26) o cantor, que está internado no Hospital Vivalle, utilizou as suas redes sociais para tranquilizar os fãs. Em um vídeo, Sidney conta que, por já possuir pressão alta, ficou assustado e resolver correr para o hospital.

“Um ocorrido no show de ontem aqui em São José dos Campos, eu tive uma pressão alta, elevadíssima, um pico de pressão. Já tenho pressão alta há muito tempo, me preocupei e achei que deveria correr para o hospital”, iniciou o cantor.

Logo em seguida, afirmando que foi super bem recebido no hospital, Sidney revela que não foi nada grave mas que a equipe médica pediu que ele fizesse uma bateria de exames por precaução.

“Fui muito bem recebido, eles começaram a fazer exames, viram que não era nada grave, mas me pediram que fizessem vários exames para ficar tranquilo e continuar minha temporada de shows por aí. E nós nos veremos muitas vezes ainda…Se Deus quiser. Não se esqueçam! Agora que eu estou no hospital… O meu sangue ferve por vocês”, concluiu o artista que legendou o vídeo da seguinte forma:

“É isso aí, galera. Pra quem estava procurando notícias, esse que vos fala está bem, acompanhado da família, bons amigos e excelentes profissionais. Obrigado a todos pelo carinho e pela preocupação. Já já estamos juntinhos fazendo o sangue ferver”, legendou.