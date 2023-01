Shayan revela cachê do ‘Casamento às Cegas’: “Não pagou o aluguel do meu apê”

Ex-Fazenda contou detalhes sobre o reality de relacionamento que participou no passado em podcast

Olha ele! Shayan participou do podcast ‘Não é Nada Pessoal’ e contou detalhes sobre o cachê que recebeu por participar do ‘Casamento às Cegas’. O muso contou que o dinheiro que recebeu não deu nem para pagar o seu aluguel na época.

“Foi R$ 5,4 mil. Era 7 mil e pouco, tirando 27% do Imposto de Renda. Foram dois meses [de gravação]. Não pagou o aluguel do meu apê naquele período. Era muito pouco”, comentou.

O muso ainda disse ser muito grato a Netflix: “É um veículo que eu quero mais ter mais coisas [oportunidades] lá dentro. Talvez participar de uma série, estou fazendo [curso] agora para tirar meu DRT, virar ator”, disparou.

“Meu sonho é ser apresentador, ter um programinha meu. Tem gringo ator, mas não tem gringo apresentador [no Brasil]. Eu me dou muito bem com a câmera. Quero muito ser um apresentador e ator daqui em diante”, completou.