Shakira fala, pela primeira vez, sobre o fim do seu casamento com Gerard Piqué: “Este é provavelmente o momento mais sombrio da minha vida”

A cantora revela que vem sendo acompanhada por paparazzi durante 24 horas por dia.

Em uma entrevista para a revista Norte Americana, Elle, a cantora Shakira deu a sua primeira declaração sobre o fim do seu casamento com o jogador de futebol Gerard Piqué, com quem ela tem dois filhos, Milan, de 9 anos de idade, e Sasha, de 7.

“É muito difícil falar sobre a separação, ainda mais que é a primeira vez que falo sobre isso em uma entrevista. É difícil falar porque eu ainda passo por ela. E porque estou sob os olhos do público e porque é uma separação incomum. Tem sido difícil não só para mim, mas para as crianças também. Extremamente difícil. Há paparazzi acampados na porta da minha casa 24h por dia”, desabafou a cantora.

Demonstrando estar em um momento muito difícil desde o divórcio, Shakira afirma que está passando por um momento muito sombrio de sua vida, pois, além do divórcio e da separação de bens milionária do ex-casal, eles estão brigando judicialmente pela guarda das crianças… Independentemente de como as coisas terminaram ou como Gerard e eu nos sentimos um pelo outro como ex-parceiros, ele é o pai dos meus filhos. Temos um trabalho a fazer para esses dois garotos incríveis, e tenho fé que descobriremos o que é melhor para o futuro deles, seus próprios sonhos na vida e qual é uma solução justa para todos os envolvidos. E espero e agradeceria se tivéssemos espaço para fazer isso em particular. “Este é provavelmente o momento mais sombrio da minha vida.”

O casal anunciou o término em junho deste ano, após 12 anos juntos. A separação se deu devido a descoberta de uma suposta traição vinda da parte de Piqué.