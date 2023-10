“Sete meses que o sujeito estava me traindo, e eu nem desconfiava”, dispara Preta Gil

A cantora abriu seu coração para Blogueirinha e disse que nunca desconfiou que o seu ex-marido, Rodrigo Godoy, pudesse estar te traindo

Preta Gil colocou a boca no trombone e não deixou passar o seu antigo casamento passar em branco na entrevista com a Blogueirinha. Preta contou que não desconfiava das traições de Rodrigo Godoy e ainda disse que estava cega para tudo que aconteceu em sua relação com o personal trainer.

“Logo que acontece, você fica se questionando ‘meu Deus o que aconteceu, o que deu errado?’, quando começa a acalmar, você fica começa a lembrar das coisas, de várias situações, e dessa situação… Foram sete meses que o sujeito estava me traindo, e eu nem desconfiava, eu era cega”, declarou.

“Eu tinha uma relação de muita confiança com ele, então não desconfiava. Comecei a [implicar] com ela, que é uma coisa do feeling da gente, e eu comecei a ter uma rusga com ela, que ela não estava me descendo, uma intuição minha, não tinha uma coisa de fato, tanto que a gente parou de trabalhar juntas, mas aí já era tarde demais, eles já estavam conectados”, contou.

Ela ainda completou: “Eu segui o casamento, não vou dizer que estava bom, mas achava que era uma crise, que a gente ia resolver, estava levando muito para esse lado, e zero desconfiança de traição. Achava que ele estava passando por um momento de crise, tanto que a gente se desligou profissionalmente para ver se gente parava de brigar. Achava que era uma coisa mais por esse lado e não me toquei”, disse que sentiu algo diferente.