Sem dentadura, Silvio Santos reaparece e indica livro sobre a sua história de vida: “É um bom livro para quem é fã de Silvio Santos”

Apesar de já estar bem velho e estar afastado das telinhas, o apresentador aparenta estar completamente lúcido e cheio de vida.

Amores, já faz um bom tempo que o rei da televisão brasileira, Silvio Santos, não aparece por livre e espontânea vontade para o público, porém, nesta quinta-feira (08), após ser filmado por seus familiares assistindo o episódio especial de 60 anos do seu programa no SBT, Silvio gravou um vídeo indicando um livro que conta a sua história de vida.

“Olha, eu acabei de ler o livro ‘Silvio Santos vem aí’, do Tiago Ramos e Mattos. É um bom livro, principalmente a partir da página 176, momento em que Silvio Santos é lembrado em quase todas as páginas. É um bom livro para quem é fã de Silvio Santos”, indicou o dono do SBT.

Vídeo de Silvio Santos indicando livro de uma biografia sua chama atenção por o apresentador estar sem os dentes. 😥#ProgramaSilvioSantos pic.twitter.com/QIJJQCXmZy — Luiz Ricardo (@excentricko) June 9, 2023

E é claro que algumas coisas chamaram bastante a atenção na rara aparição do apresentador, como a sua falta de dentaduras e a sua incrível lucidez, que geraram diversos comentários na web. Confira alguns deles:

Eu vendo esse vídeo e fico pensando como o povo ainda quer que ele se submeta a uma rotina de gravação, ficando 5 ou 7hs em pé, pra gravar um programa por semana. — THE CHAMBER 🔞 (@Anisio82) June 9, 2023

Mano o cara já tem mas de 90 anos não tem como está impecável pra sempre né 🤦 caso não saibam os seres envelhecem!!! — Heloara Oliveira (@Heloara1606) June 9, 2023

92 anos lúcido! Isso sim me chama atenção 😍

Vale lembrar que já faz alguns meses que o apresentador está afastado das telinhas, porém, até o presente momento ele ainda não anunciou sua suposta aposentadoria. Enquanto isso, o seu programa, que no último domingo comemorou 60 anos de existência, está sendo comandado por uma de suas filhas, a apresentadora Patrícia Abravanel.