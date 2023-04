Sem autorização, Bruno publica vídeo do filho no Dia do Goleiro e leva invertida de mãe de Eliza Samúdio: “Raiva e nojo”

Sônia Moura não deixou de comentar a publicação do goleiro para o jornal Extra ao reconhecer o seu neto nas imagens publicadas pelo assassino de sua filha em um caso que chocou o Brasil

O goleiro Bruno não cansa de passar vergonha na internet e mesmo que a mãe de Eliza Samúdio tenha escolhido por não falar dele, vira e mexe tem que dar espaço para Bruno, que foi responsável pela morte da sua filha. Não satisfeito por comentar a publicação onde o filho aparecia dando um show nos campos, ele publicou as fotos do filho. A avó, Sônia, não deixou barato e comentou a sua insatisfação com o jornal Extra.

“Quem autorizou? Eu autorizei? Dei meu consentimento? Ele é menor de idade, e, apesar de ser o pai, ele sempre negou que fosse o pai do filho de uma ‘prostituta’, como ele insiste em falar da minha filha. Estou indignada”, disse.

A mãe de Eliza ainda acredita que ele quer mídia em cima do filho do casal, mas jurou que não tocaria mais no nome do goleiro. “Eu senti raiva, nojo, indignação… Para uma pessoa que diz que só assumiria o Bruninho se fosse mesmo o pai, a troco de que ele está postando vídeos do menino?”, finalizou.