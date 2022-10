“Se tornam decepções quando você se dá bem na indústria”, dispara Cardi B sobre Madonna

Rainha do POP publicou um texto nos stories falando que abriu espaço para novos artistas e citou a rapper no texto

Habla mesmo! Já conhecemos o jeitinho de Cardi B que fala o que quer e quando quer e sobrou até para Madonna nessa história toda viu? Depois de publicar um texto nos stories dizendo que abriu espaço para novos artistas na indústria, a rapper usou o Twitter para rebater o comentário, chegando a dizer que o ícone se tornou decepção para ela.

“Eu literalmente prestei homenagem a essa mulher tantas vezes. Ela pode dar seu ponto de vista sem colocar esses emojis de palhaço e achar legal falar besteiras. Esses ícones se tornam decepções quando você se dá bem na indústria”, escreveu.

No texto de Madonna ela cita o nome da rapper juntamente com Kim Kardashian e Miley Cyrus e ao escrever “welcome bitches” ela usa o emoji de palhaço, o que pode ter aflorado o ranço de Cardi. A rainha do POP não disse mais nada após a treta.