Scooby declara que ia encontrar Luana Piovani de ônibus no início da relação

Pedro Scooby revelou que ia encontrar Luana Piovani de ônibus no início da relação. O surfista fez uma série de elogios a ela.

Em conversa com os Brothers, Scooby falou sobre sua fase de início de namoro com Piovani

Scooby é gente como a gente! Em conversa com seus colegas confinados na casa do BBB22, o surfista contou o início de seu namoro com a atriz e mãe de seus filhos, Luana Piovani.

Foto: Reprodução

Além de elogiar a atriz e falar um pouco sobre sua personalidade, Scooby também revelou ser adepto do transporte público na época. Ele revelou: “Eu andava de ônibus quando conheci a Luana entendeu… Eu saí da casa da Luana de ônibus no dia que eu conheci ela. E a Luana nunca mediu nada pra comprar meu barulho. Eu cresci na minha carreira pra C***.

Foto: Reprodução

Estas declarações, que vão além do busão, chamaram atenção, pois o que pode ser visto na internet, nem sempre é fiel aos fatos, pois Scooby deu a entender que se relaciona muito bem com Piovani e dividem a criação dos três filhos.

Por mais Boys que elogiem e reconheçam o papel de suas ex. Por mais ex-casais que tentem ter uma boa convivência!

Será que Piovani irá agradecer? Se eu encontro Scooby no transporte público, tiro uma foto, certeza!