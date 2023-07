SBT suspende entrevista de Mara Maravilha após críticas a Eliana

A apresentadora do Fofocalizando ficou magoada por não ter sido convidada para participar dos 60 anos da Xuxa e chegou a chamar Eliana de Paquita

Lembra que falamos aqui que a Mara Maravilha chamou Eliana e Angélica de Paquita? Parece que a direção do SBT não gostou muito, em recente entrevista ao Fofocalizando, no quadro ‘Jogo da Verdade’, que não foi ao ar. Um dos motivos alegados seriam as possíveis críticas a apresentadora e rainha do SBT, Eliana, que sempre tratou Mar de forma respeitosa. E isso ela já deixou claro em seu programa várias vezes.

O veto da suspensão da entrevista de Mara ocorreu após as declarações da apresentadora sobre o grupo de WhatsApp formado por Eliana, Xuxa e Angélica.

Parabéns às novas paquitas… Definitivamente entendam, inclusive você Léo Dias, o poderoso da fofoca. Porém, jornalista com o compromisso de expor as partes, e é sobre isso!!!!

Sou MM Mara Maravilha, MM de Marília Mendonça, Marisa Montes, Maiaria e Maraisa, Marlene Mattos… pic.twitter.com/OUaypexPl3 — Mara Maravilha (@MaraMaravilha) July 14, 2023

Vale ressaltar que Eliana é uma das maiores apresentadoras dentro do SBT.