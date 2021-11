Samsung não rolou, Xiaomi aprovou! Sergio Rangel, biólogo do Programa Eliana, ganha celular da concorrente.

Depois de fazer campanha no Twitter para ganhar um celular da Samsung, Sergio Rangel ganhou um aparelho da Xiaomi.

Todo esforço será recompensado! O biólogo Sergio Rangel que fez um campanha no Twitter no intuito de ganhar um celular foi presenteado pela Xiaomi.

Como você puderam conferir por aqui na semana passada, Sergio Rangel, o biólogo que trabalhou com a apresentadora Eliana por anos estava fazendo uma campanha para ganhar um celular. Ele explicou para seus seguidores no Twitter que precisava do aparelho, pois seu trabalho como biólogo e pesquisador depende de registros fotográficos de espécies de animais e insetos.

Sergio Rangel agradeceu seus seguidores pela ajuda. Foto: Reprodução.

Sergio tentou com a grande Samsung, mas não rolou… a Samsung respondeu o vídeo de Sergio dizendo que ele poderia enviar uma proposta para o setor de marketing da empresa, afim de estabelecerem uma parceria caso fosse possível, mas que em outras palavras, não dariam o celular… esta atitude da Samsung levantou uma série de críticas por parte dos seguidores do biólogo e a campanha continuou.

Leia também Biólogo do Programa Eliana pede ajuda para ganhar um celular da Samsung.

Resposta da marca Samsung. Foto: Reprodução.

Ele também fez um vídeo reclamando que pelo fato de não ser um ex-BBB talvez não fosse interessante de forma mercadológica receber o aparelho…

Eis que chega um aparelho para Sergio, só que marca Xiaomi. Agora o biólogo poderá registrar todas as espécies que quiser e transmitir seu conhecimento sobre biologia para seus seguidores. Ele também agradeceu seus seguidores dizendo que sem eles não seria possível ganhar o aparelho de celular.

O biólogo fez uma foto com o novo celular e agradeceu a todos pela campanha no Twitter. Foto: Reprodução.

Arrasa Sergio, que você tire fotos incríveis e continue transmitindo conteúdo relevante e necessário sobre nossa fauna e flora.

Em seu Twitter, Sergio já está compartilhando conteúdo. Foto: Reprodução.

Xiaomi querida, se quiser me enviar um aparelho, vou ficar imensamente feliz também! Beijinhos de luz!