Biólogo do Programa Eliana pede ajuda para ganhar um celular da Samsung.

O biólogo Sergio Rangel, bastante conhecido pelo Programa Eliana fez uma campanha pedindo um celular da Samsung.

Ele era minha referência do programa infantil da Eliana. Sergio Rangel fez uma vaquinha ano passado para comprar um notebook e agora precisa de um celular…

Está rolando uma mobilização na internet para a compra de um celular para Sergio Rangel. Você se lembra dele? Sergio trabalhou com a apresentadora Eliana por anos, sua trajetória na TV soma vários programas de TV em seu currículo, grande parte deles com a apresentadora, tanto na Record como também no SBT.

Em seu Twitter, Sergio Rangel fez um apelo e levantou a hashtag #samsungajudeosergiorangel. O vídeo com o pedido do celular para a marca chega a onze mil e quatrocentos compartilhamentos. No vídeo ele conta que seu celular Samsung “morreu” e o aparelho é essencial para seu trabalho como biólogo, já que fotografa e pesquisa espécies de animais e insetos que aparecem próximos a sua casa. Uma região de mata atlântica e que possui uma rica fauna e flora.

Com a mobilização dos seguidores e usuários do Twitter, o pedido de celular chegou até a Samsung, que respondeu o biólogo dizendo: “Olá Sérgio! Tudo bem? Apesar de acompanhar e admirar o seu trabalho, infelizmente não poderei te ajudar dessa forma, por enquanto. Vamos fazer o seguinte? Me envie uma DM com uma proposta de campanha, e eu envio pro time responsável. Pode ser?”

Sergio Rangel e Eliana no SBT. Foto: Reprodução.

A resposta da marca não agradou muito o biólogo e ele optou por fazer um vídeo resposta agradecendo os fãs e seguidores, mas também criticando a postura da empresa. Veja:

E eu quero aproveitar a deixa e reforçar o pedido de Sergio Rangel ao meu amigo Mario Souza, que é o diretor sênior de marketing e dispositivos da Samsung, para que olhe com carinho para o nosso Rei da Floresta, o biólogo Sergio Rangel, que nos proporcionou conteúdo e informações durante muito tempo na tv!