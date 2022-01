Saiba quanto Virgínia Fonseca doou para as cidades afetadas pelas chuvas na Bahia.

A influenciadora Virgínia Fonseca doou os lucros de suas lojas para as cidades devastadas pelas chuvas na Bahia.

Lembram que Virgínia Fonseca fez stories dizendo que doaria o lucro da venda de seus produtos para as cidades afetadas pela chuva? Então, ela comprovou a ajuda…

Fazer o bem! Virgínia Fonseca prometeu ajudar as cidades afetadas pelas chuvas. Há muitos dias várias cidades do estado da Bahia lidam com estragos causados por enchentes e alagamentos e alguns influenciadores como Whinderson e Virgínia Fonseca resolveram ajudar a população doando quantias em dinheiro e também com campanhas e pedidos de ajuda.

Foto: Reprodução

Ela havia prometido que o lucro de toda a venda de alguns de seus produtos selecionados seria revertido em doações em dinheiro para as vítimas das chuvas na Bahia.

Pois bem! Virgínia provou que ajudou! Virgínia doou 260 mil reais e postou em seu Instagram como uma forma de prestação de contas, a fim de comprovar que cumpriu sua promessa! O que se torna uma atitude muito nobre da parte da influenciadora!

Por mais influenciadores assim! Que se comovem com a dor do próximo e se mobilizam para ajudar os que necessitam! Nota dez!