Sai resultado de teste de paternidade envolvendo Gustavo Lima

Segundo a coluna de Leo Dias para o Metrópoles, o resultado do exame de DNA de Gustavo Lima e o filho de Eloá Soares deu negativo. Em fevereiro a farmacêutica afirmou que seu filho era filho do cantor Gustavo Lima. Ela informou que engravidou do artista quando ela tinha 16 anos e o cantor 15.

Segundo a coluna o laboratório examinou as amostras de sangue duas vezes e o resultado é que o filho de Eloá não é filho de Gustavo Lima.