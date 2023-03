Sabrina Sato e Duda Nagle viajaram aos Alpes Franceses antes de divórcio

A viagem aconteceu no início do mês passado e a filha do casal, Zoe, não deixou de posar nas fotos ao lado dos pais

Depois que a internet veio abaixo com o anúncio do divórcio entre Sabrina Sato e Duda Nagle, minhas fofoqueiras do CSI foram procurar detalhes sobre a vida dos dois. Antes da separação, o casal chegou a viajar para os Alpes Franceses com a filha, Zoe, de 4 anos. “ZoZo está se divertindo muito na neve. E a mamãe e o papai estão amando acompanhar tantas descobertas”, escreveu Sabrina, em uma sequência de fotos no dia 5 de março. Vale ressaltar que Duda disse ter valores diferentes de Sabrina. Será que a viagem foi uma tentativa de reconciliação? O que sei é que Nagle está sendo atacado pelos internautas nas redes.