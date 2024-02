Ronaldinho Gaúcho participa do reality ‘No Limite’ na Turquia

É incrível como Ronaldinho Gaúcho chega em lugares que jamais acreditamos que ele poderia estar, né? O ex-jogador está participando do ‘No Limite’ na Turquia e deixou os brasileiros chocados com sua disposição para rolês aleatórios.

A participação foi anunciada por meio das redes sociais do programa e o perfil chegou a publicar uma parte em que Ronaldinho ri e fala de outro participante: “Depoimento de Nagihan que fez Ronaldinho rir”, diz a legenda.

Os internautas não perdoaram e comentaram a participação do jogador no reality no X, antigo Twitter. “O homem é viciado em viver”, comentou um.