Romance de mãe de Neymar com Tiago Ramos afeta relação com família e amigos

Unfollows e parabenizações ao filho jogador estão entre as troca de farpas mais quentes da família Gonçalves

Não é segredo para ninguém que o affair de Nadine Gonçalves e Tiago Ramos deixa muita gente irada, e isso já foi motivo de brigas internas na família. Alguns amigos do jogador ainda comentaram sobre o romance de sua mãe e agora parece que ela tem escolhido viver sem interferências de terceiros o seu romance com o ex-Fazenda.

De acordo com o jornal Extra, Nadine fez um limpa nos seus seguidores e deixou de seguir diversos amigos do seu filho, como Gil Cebola, que era um dos amigos próximos da família. Ele devolveu o unfollow.

Esse ano a mãe do jogador não passou o seu aniversário junto do filho e ainda alfinetou Bruna Biancardi, desejando felicidades ao jogador com uma foto em que ele aparece num evento institucional , em 2018, ao lado de Bruna Marquezine. A atriz foi cortada, mas quem é fã sabe da história.

“Parabéns! Amor, que hoje e sempre você possa saber o quanto o meu amor por você, que este amor, está aqui. Que Deus possa te dar sempre toda a felicidade, que possa te abençoar, guardar-te, proteger-te, livrar-te de todo mal. Que a cada manhã sua vida seja renovada com a vontade de Deus, que toda distância entre nós se transforme em amor, que o meu amor, mesmo distante, que você sinta o quanto é importante para mim”, foi a homenagem, a qual Neymar respondeu apenas com um coração.

Vale ressaltar que Biancardi e Nadien não se dão muito bem, mas ela é mais ligada ao sogro, chegando a postar uma foto com Neymar pai, que foi visitar o filho fora do Brasil.