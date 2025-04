Romana Novais, esposa de Alok, tem lesão no olho após procedimento estético

Susto daqueles! Estava na clínica estética de uma amiga no Leme, quando ela comentou sobre o caso assustador que a esposa do Alok vivenciou ao realizar uma intervenção para alongar os cílios e acabou sofrendo uma lesão grave em um dos olhos. Gente, eu confesso que geleia com o relato. Meu Deus, que perigo!

Acontece que, a influenciadora e empresária, Romana Novais, revelou que enfrentou um susto após realizar um procedimento estético conhecido como “lash lifting”, técnica que permite aumentar o volume e alongar os cílios. Ela afirmou que um dos olhos foi lesionado após a intervenção.

A esposa do DJ Alok usou as redes sociais para alertar os seguidores sobre os perigos desse tipo de técnica, afirmou já ter feito o procedimento outras vezes, e revelou ser a primeira vez que houve problema.

“Já tinha feito outras vezes e nunca tinha dado nada”, confessou.

Romana contou que após realizar a intervenção, tudo ocorreu como esperado. No entanto, quando acordou na manhã seguinte, notou algo que a deixou em desespero.

“Quando cheguei, lavei o rosto, fiz o skincare para dormir. Mas, no sábado, quando acordei e abri o olho, eu não enxergava nada. Absolutamente nada”, comentou.

Sem enxergar por um dos olhos, a empresária revelou que sentiu dores dilacerantes.

“Quando eu abri [os olhos], veio uma dor muito forte, fulminante, severa, foi a pior dor que eu senti na minha vida. Foi dilacerante, parecia que estava corroendo meu rosto. Estava tudo embaçado, não conseguia nem olhar no espelho”, completou.

De acordo com Romana, a dor foi aliviada após a aplicação de um anestésico feito por um oftalmologista.