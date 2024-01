Rodriguinho passa pano para brothers por falas sobre o corpo das mulheres

O cantor argumentou diante dos comentários sobre os corpos das mulheres confinadas e Pitel rebateu

A conversa no quarto do líder esquentou depois que Rodriguinho quis dar uma de gostosão e passar pano para os comentários dos homens sobre os corpos femininos dentro do reality. Na ocasião, o cantor, Nizam, Lucas Pizane e Vinicius tiveram um papo sobre os corpos das mulheres que estão no reality.

Pitel voltou a tocar nesse assunto e Rodriguinho saiu em defesa dos homens da casa: “Se os meninos falaram de corpo de mulher, os meninos são solteiros. Fod*-se”, disparou o cantor de pagode. A sister então não gostou do comentário e rebateu: “Não. Não é fod*-se, não. É a forma como você fala e a forma como o Brasil recebe”.

“Não foi falado. Eu tenho certeza que não foi de uma forma escrota. Eu vi. Ainda falei… não vi nenhuma escrotidão no papo. Eu estou falando sério. Não lembro de uma escrotidão assim. Estou assustado com a frase do Pizane que ‘eu tenho medo de repetir [o que foi dito]’. Não teve isso”, afirmou o cantor.

A conversa em questão aconteceu diante de um diálogo sobre o corpo de Yasmin Brunet: “Ela não é loira de verdade. Eu acho ela bem bonita, sim. Ela já foi melhor, ela está mais velha hoje, mas ela é bonita ainda”, disse o pagodeiro. Nizam então explicou que não estava falando do rosto de Yasmin Brunet e disse que acha “o corpo dela meio estranho”.