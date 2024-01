Rodriguinho define seu alvo para semana: “Davi”

Rodriguinho está de olho no jogo e pretende vingar as suas indicações ao paredão. Davi indicou o cantor essa semana para a berlinda no BBB 24 e em conversa com Deniziane e Leydi Elin no Quarto do Líder, ele revelou que tem o desejo de colocar Davi no paredão.

“Eu não tenho absolutamente nada contra o Davi, mas ele votou em mim. Agora, vai chegar semana que vem, eu ainda vou estar com afinidade com todo mundo, mas ele é minha primeira opção de voto, porque ele votou em mim”, explicou o cantor do antigo grupo Os Travessos.

“Eu acredito, quando uma pessoa vota em mim, ela entende que eu posso sair”, completou Rodriguinho.