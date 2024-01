Rodriguinho cita trajetória de Karol Conká e afirma que pode ser cancelado

Rodriguinho sabe que sua opinião pode acabar com sua carreira e que ele pode sair cancelado como Karol Conká. O cantor relembrou a trajetória da cantora no reality e disse que pode ser cancelada pelo público como a artista.

“Eu, não sendo cancelado pela minha mulher e pelos meus filhos, pode o Brasil inteiro me cancelar. Não estou nem aí. Só quero chegar e minha mulher falar que está tudo bem. Vamos embora”, declarou ele.

E completou: “Me tranco no quarto com ela e espero o próximo cancelamento. Quando ‘descancelarem’, e tiver um cancelado mais do que eu, porque é isso…. O cancelamento é até chegar ao próximo. É igual fofoca.”

Ele ainda cita Karol Conká: “Ela foi canceladíssima e já gostam dela de novo. Não tem essa conversa. Eu achava que o que ela fez… Se eu tivesse aqui, ia acontecer a mesma coisa que todo mundo, todo mundo ficou quieto enquanto ela brigava com o moleque”, declarou Rodriguinho, por fim.