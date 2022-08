Ciúmes ou briga por likes? Rodrigo Mussi pede para fãs ultrapassarem a publicação de Lucas Bissoli em comentários

Print vazou de um grupo de fãs de Rodrigo no Telegram

No final de tudo isso vão dizer que foi brincadeirinha e vai ficar por isso mesmo, mas eu bem sei o que a fama pode fazer com as pessoas… Vazou um print de um grupo de fãs de Rodrigo Mussi pedindo comentários em sua foto para ultrapassar os números de Lucas Bissoli.

O apresentador colocou a publicação de Lucas no grupo e ainda comentou: “Como que o Lucas tem mais comentários que eu… Ciúmes do velhote aqui kkk”.

Como todo pedido é uma ordem para os fãs, a publicação se encheu de comentários e o apresentador pode curtir a felicidade em números. Afe!