Rodrigo Faro na Globo? Sim! Dia 26 de novembro

O bom filho à casa retorna, não é mesmo? Depois de quinze anos sem pisar na Globo, Rodrigo Faro fará uma participação especial no programa do Luciano Huck. O convite veio do próprio apresentador que chamou o seu colega para uma homenagem que ele fará à mulher, que completa 50 anos em novembro.

Rodrigo chegou a gravar um depoimento sobre a loira que será exibido no programa do dia 26 de novembro.

Angélica também estará presente na ocasião e participará da ‘Linha do Tempo’, que será gravada essa semana, na quinta (08). O quadro passará por toda a carreira da artista, principalmente da amizade dos dois que foram integrantes da banda Ultra Leve, em 80.