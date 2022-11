Rodrigo Faro admite atitude racista em programa e pede desculpa

Apresentador pediu desculpas depois da acusação de cometer racismo estrutural durante o seu programa ‘Hora do Faro’

Deu o que falar no meu grupo de fofoqueiras do Leblon, todos nós lembramos bem da passagem de André Marinho pelo ‘Hora do Faro’, principalmente do quadro referente ao participante da Fazenda que era representado por um escravo, no quadro de Candido Portinari. Rodrigo Faro pediu desculpas após ser acusado de cometer racismo estrutural.

“Compreendemos as razões de todos que se sentiram ofendidos. Lamentamos e nos desculpamos pela falta de bom senso em escolher justamente o André para a obra. Aqui no Hora do Faro, todas as raças, credos e gêneros sempre tiveram e terão lugar de fala”, disse ele.

Rodrigo ainda diz que enquanto não procurarem entender o outro, continuaram a ser racistas. “Enquanto nós, brancos, não aprendermos, vamos continuar sendo fiéis reprodutores do racismo estrutural no nosso país. Em nome da minha equipe, eu quero reiterar as desculpas pelo constrangimento imposto ao André Marinho, sua esposa, Drika, seus filhos e toda a comunidade preta”, disparou.

André Marinho se pronunciou após o pedido de desculpas agradecendo a postura de Rodrigo, entendendo que não foi intencional.