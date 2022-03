Governador da Paraíba convida Rihanna a dar à luz no estado

João Azevedo aproveitou a gravidez da cantora para jogar o verde

Será que por causa do ano de eleição vamos ver cada vez mais propagandas sobre os serviços prestados à sociedade? Porque se a resposta for sim, o governador da Paraíba, João Azevedo, não perdeu tempo e já disse que se Rihanna quiser dar a luz no estado será muito bem tratada por uma rede moderna.

Se depender da gente, vem aí mais um cacto. @rihanna ou qualquer outra mulher que queira ganhar bebê na Paraíba vai encontrar a rede materno-infantil completamente modernizada, com equipamentos novos e tecnologia de ponta. https://t.co/P5JVdSj9OJ — João Azevêdo (@joaoazevedolins) March 18, 2022

“Rihanna ou qualquer outra mulher que queira ganhar bebê na Paraíba vai encontrar a rede materno-infantil completamente modernizada, com equipamentos novos e tecnologia de ponta”, escreveu em seu Twitter.

João Azevedo convida Rihanna a dar à luz na Paraíba (Foto: Reprodução)

Tudo começou quando a musa colocou na sua lista de desejos para sua vinda ao Brasil com seu esposo, ASAP Rocky, cuscuz com manteiga. A internet não perdoou e já puxou o governador: “Cabe a João Azevedo fazer com que ela venha ter esse bebê aqui na Paraíba. Essa criança tem que nascer paraibana. Precisamos do cacto da futura geração”.

Enquanto alguns brincaram com o comentário do deputado, outros cobraram melhorias para o estado, como uma seguidora que pediu ar condicionado nas escolas. Se o pedido será realizado não sabemos, mas sabemos que a presença de Rihanna animou João.