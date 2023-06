Rico cobra R$1.800 de Babal Guimarães nos stories do Instagram: “Curtiu Noronha?”

Vencedor da Fazenda cobrou o influenciador de um passeio que eles fizeram juntos no final de semana em Fernando de Noronha no valor de R$1.800

Olha ele! Se não bastasse a treta com Solange Gomes, Rico Melquiades partiu para cima de Babal Guimarães cobrando ele de um passeio que eles fizeram em Noronha no final de semana. O ex-Fazenda ainda disse que ele não o responde no WhatsApp e por isso estava fazendo a cobrança pública.

“Babal Guimarães, como você não me responde no WhatsApp, cadê os R$1.800 que você está me devendo?”, iniciou. Rico ainda assinou o recado: “Atenciosamente: eu, o próprio”.

O ex-Fazenda ainda aconselha ele a vender uma de suas correntes. “Final de semana foi bom, né Babal? Curtiu Noronha, fez foto embaixo do mar, mas agora chegou a conta, cadê os R$1.800 que você ficou devendo do passeio? Venda uma corrente dessa de ouro do seu pescoço e pague os R$1.800”, declara.