Revista Playboy com ministra da França vende cem mil cópias e esgota em Paris

A capa que traz a figura emblemática esgotou em apenas 3 horas e vende três vezes mais que o normal para cada edição da revista masculina

Olha ela! Se aqui no Brasil a Playboy teve o seu fim trágico, fora daqui ela marca sucessos atrás de sucesso com capas de tirar o fôlego. A ministra de Economia Social do país, Marlène Schippa, está na capa da revista masculina e já é um sucesso de vendas pelo país, esgotando a capa em apenas 3 horas após o início de vendas nas bancas.

De acordo com o SBT News, a revista alcançou 100 mil cópias vendidas no período, sendo um número três vezes maior que o normal para cada edição. A Playboy ainda irá disponibilizar mais um lote de 60 mil cópias para aqueles que ficaram sem espiar.

A musa ainda defende o direito das mulheres em entrevista dentro da publicação. Vale ressaltar que ela estava sendo uma das figuras mais imponentes em meio às ondas de protestos contra Macron.