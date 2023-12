“Respeito a minha família, não sou uma vagabunda”, afirmou Virgínia após realizar uma campanha publicitária com Neymar

A influenciadora começou a ser acusada de infidelidade após realizar uma campanha com o jogador de futebol brasileiro.

Minha gente, que a influenciadora Virginia Fonseca é diariamente apedrejada por internautas não é novidade pra ninguém, porém, ao meu ver,desta vez eles estão indo longe demais.

Após a esposa do cantor Zé Felipe realizar uma campanha publicitária ao lado do jogador de futebol Neymar, ela começou duramente criticada e virou alvo de diversas acusações de traição.

Revoltada com o ocorrido, durante uma live de sua empresa, a We Pink, Virginia abriu o seu coração e, rebatando as ofensas que recebeu, ela garantiu que irá processar todos aqueles que duvidarem de seu caráter e da sua fidelidade com seu marido.

“Fico chocada! Como isso é possível? Quem receberá o Neymar? A face da empresa, que sou eu. Processarei qualquer pessoa que duvide do meu caráter. Já ultrapassamos os limites. Vamos respeitar. Sou casada e tenho duas filhas. Respeito a minha família”, declarou a influenciadora que logo em seguida concluiu dizendo: “Não é porque eu estou fazendo uma campanha que eu seja uma vagabunda”.