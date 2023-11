Repórter do SBT fica sem graça ao receber cantada de entrevistada, ao vivo

Além de ser questionado pela entrevistada, o repórter também foi pressionado pela âncora do jornal a responder a pergunta.

Amores, que saia justa, hein? Nesta terça-feira (15) viralizou um vídeo em que mostra um repórter do SBT completamente constrangido, ao receber uma cantada, ao vivo, enquanto fazia uma matéria falando sobre o calor que está fazendo aqui no Rio.

Sentado na mesa de uma estabelecimento, ele revela que foi convidado por uma moça para sentar com ela e seus acompanhantes para tomar uma cervejinha e comer alguns petiscos, quando foi surpreendido com a intervenção da mulher, que o deixa completamente sem graça.

“Inclusive, posso te fazer uma pergunta? Você é comprometido?”, questionou a mulher.

Completamente constrangido com o ocorrido, ele tentou fugir do ocorrido, mas a âncora do jornal não deixa e faz o repórter responder a mulher da seguinte forma:

“Não sou comprometido, estou online, como dizem. Online e roteando… A gente vai conversar, ela é bonita e gente boa”, respondeu o funcionário do SBT.