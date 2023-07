Repórter da Band sofre tentativa de assalto durante gravação

Caso aconteceu em São Paulo com o repórter Mark Figueiredo na região central de São Paulo, o jornalista chegou a lutar com um bandido

Eu juro para vocês que eu fiquei em choque quando vi um dos meus repórteres favoritos em luta com um bandido na Cracolândia, região central de São Paulo. Mark Figueiredo passou por apuros ao tentar gravar uma matéria na região, pois foi vítima de assalto. Tudo aconteceu quando ele deu entrada no ‘Brasil Urgente’.

O jornalista falava da violência no centro de São Paulo e um homem tenta pegar o celular no bolso de Mark, que reage. “Um cara colocou a mão no meu bolso para pegar meu celular, mas eu rapidamente segurei a mão dele. O nosso auxiliar técnico Valter Batista foi muito rápido, ele veio com um tripé da equipe, jogou em direção ao bandido”, contou.

“Inicialmente era um, mas logo na sequência surgiram vários. Tinha uma viatura da Polícia Militar na avenida São João que chegou rapidamente, passei as características do criminoso, mas ele se infiltrou no fluxo da Cracolândia e não foi preso. A gente que está fazendo matéria na rua com câmera, microfone, acha que pode inibir um possível assalto. Infelizmente não foi bem isso”, lamentou.