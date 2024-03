Renascer: Ritinha engravida de Bento e realiza o sonho de Inocêncio

O filho do fazendeiro irá pedir para que a moça aborte a criança, porém ela não aceitará

Amores, não é novidade para ninguém, que o maior sonho de José Inocêncio é ser avô e Buda estava sendo cotada para ser a primeira nora do fazendeiro a lhe dar um neto. Porém, além da mesma ser uma mulher trans e não poder lhe dar um neto biológico, Ritinha engravidará primeiro de Bento.

Após levar um belo par de chifres de seu marido Damião , Ritinha pedirá o divórcio e se envolverá com o filho do Fazendeiro, onde acabará engravidando do mesmo.

Ao descobrir que será papai, Bento surtará e pedirá para que Ritinha faça um aborto, mas ela não aceitará, resolvendo criar seu filho sozinha.