Renascer: Equipe muda aparição de diabinho na trama

O marcante personagem da primeira versão da trama, terá interferência em sua aparição devido a conceitos religiosos.

As cenas da novela das 21h da Tv Globo, vêm sendo modificadas após Inocêncio mostrar a garrafinha contendo o diabinho dentro. O grupo usa efeitos de computação gráfica para não deixar evidente as edições. A equipe da TV GLOBO afasta boa parte do público por razões religiosas. Mas a decisão ainda não é certeza.

A sequência da primeira cena em que mostraria em 3D na TV, foi retirada. Nessa cena, Inocêncio colocaria a garrafinha ao lado de Nossa Senhora no altar. De acordo com o roteiro do remake, os telespectadores veriam o diabinho fazendo um tipo de dança.

Na versão antiga da novela, o diabinho era mostrado sem esboço nas cenas.