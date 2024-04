Renascer: Dona Patroa se vinga de Egídio e faz pedido inusitado durante o sexo

Amooores, eu não sei vocês, mas eu sou completamente a favor dos direitos iguais. Nos próximos capítulos da trama das 21h, a Dona Patroa mostrará que também é adepta a esse ditado.

Ao descobrir que o marido é louco para se deitar com ela, enquanto a mesma usa um vestido de Joana, Patroa se vingará do fazendeiro, pedindo que ele use uma cueca de ninguém menos que de Tião Galinha.

“Eu rezo pra Deus levá essas quentura embora… mas esse calor só cresce, Egídio… e cresce… dum jeito que nem sei”, dirá a personagem de Camila Morgado, que enganará Egídio.

Achando que a esposa finalmente vai realizar o seu fetiche, o fazendeiro aceitará o fogo, porém, será surpreendido pela amada.

“É que nos meus sonho… você me tomava nos braço vestido nas cueca de Tião. Eu sei que é pecado pensá numa coisa dessa…mas eu queria que você me amasse… Não. Queria que você me tomasse, Egídio, como Tião toma Joana”, pedirá Dona Patroa.